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VK WorkSpace научит ИИ работать с переписками и документами сотрудников

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

VK Tech добавит в коммуникационную платформу VK WorkSpace ИИ-инструменты, которые смогут работать с корпоративными переписками, письмами, документами и встречами сотрудников. В обновление войдут единый ИИ-ассистент, интеллектуальные функции отдельных сервисов и поддержка протокола Model Context Protocol (MCP), сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе ИИ-ассистент сможет анализировать доступную пользователю переписку в мессенджере, искать связанную с запросом информацию и формировать ответ со ссылками на исходные сообщения и чаты. В локальной версии VK WorkSpace функция уже доступна, в облачной она появится в октябре. В дальнейшем ассистент получит доступ к почте, диску и календарю в пределах установленных для сотрудника прав.

Кроме того, в VK WorkSpace появится MCP-сервер, с помощью которого ИИ-агенты смогут выполнять действия внутри платформы – например, собирать информацию из переписок и готовить материалы к встречам. В облачной версии MCP-сервер станет доступен в октябре. До конца 2026 г. агенты смогут работать с почтой, диском и календарем. Также платформа получит смысловой поиск, а сервис видеоконференций – автоматическую расшифровку и подготовку конспектов встреч.

3 апреля VK Tech и агентство MARC сообщили, что в ближайшие два года 74% крупных российских компаний планируют инвестировать в решения на основе искусственного интеллекта. В ИИ-агенты намерены вкладываться 62% опрошенных компаний, в машинное обучение – 53%, в генеративный ИИ и большие языковые модели – 51%.

VK Tech в этом году выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Среди его задач компания называла создание корпоративной ИИ-платформы и расширение функций искусственного интеллекта в существующих продуктах VK Tech.

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