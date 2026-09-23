VK WorkSpace научит ИИ работать с переписками и документами сотрудников

На первом этапе ИИ-ассистент сможет анализировать доступную пользователю переписку в мессенджере, искать связанную с запросом информацию и формировать ответ со ссылками на исходные сообщения и чаты. В локальной версии VK WorkSpace функция уже доступна, в облачной она появится в октябре. В дальнейшем ассистент получит доступ к почте, диску и календарю в пределах установленных для сотрудника прав.