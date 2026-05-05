Вирус без короны: сколько жизней унес COVID-19 до и после пикового периода

Реальное же число людей, погибших из-за коронавируса, скорее всего, значительно превышает официальные данные по подтвержденным смертям. Например, эти цифры не учитывают тех, кто умер от COVID-19 без тестирования, а также пациентов, скончавшихся из-за перегрузки системы здравоохранения в период пандемии. В результате многие исследователи, как и сама ВОЗ, сходятся во мнении, что более репрезентативным показателем для оценки влияния пандемии на демографию является избыточная смертность. Этот параметр отражает, насколько фактическое число смертей превышает ожидаемый уровень, который, в свою очередь, рассчитывается на основе исторических данных и текущих статистических тенденций. Таким образом, избыточная смертность позволяет учесть не только прямые, но и косвенные последствия подобных кризисов.