Вирус без короны: сколько жизней унес COVID-19 до и после пикового периода

Вирус без короны: сколько жизней унес COVID-19 до и после пикового периодаЧрезвычайная ситуация окончилась три года назад, но пандемия осталась
5 мая 2023 г. глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID-19 больше не считается чрезвычайной ситуацией международного значения. Данный статус был введен 30 января 2020 г. – а спустя менее полутора месяцев ВОЗ объявила о начале пандемии нового коронавируса. Несмотря на отмену режима ЧС, Гебреисус отмечал, что угроза, исходящая от вируса, сохраняется: за прошедшие три года в мире продолжали регистрировать случаи заражения и смерти. Подробнее о людских потерях от COVID-19 – в справке «Ведомостей».
Вспышка новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 г. и уже через несколько месяцев охватила весь мир, вынудив государства вводить различные ограничения и приступить к разработке вакцин.
По данным ВОЗ, на момент отмены ЧС в мае 2023 г. в мире было зарегистрировано 764,9 млн случаев заражения COVID-19. За последующие три года этот показатель вырос всего на 2%, до 779,2 млн.
За все время пандемии произошло два крупных скачка заболеваемости. Первый пришелся на январь–февраль 2022 г. (пик – чуть более 24 млн случаев в неделю), а второй – на декабрь того же года (пик – почти 45 млн случаев).
В конце января 2025 г., через пять лет после начала пандемии, еженедельно фиксировалось по 35 000 – 40 000 случаев. По последним доступным данным ВОЗ, 5-12 апреля 2026 г. был выявлен всего 3181 зараженный.
С января 2020 по май 2023 г. ВОЗ зафиксировала 6,93 млн подтвержденных смертей от COVID-19. В последующие три года это число выросло на 2,6%, достигнув 7 111 356 (по состоянию на 12 апреля 2026 г.). Если наибольший всплеск заболеваемости коронавирусом пришелся на начало и конец 2022 г., то самые масштабные волны смертности наблюдались в конце января 2021 г. (свыше 103 000 летальных исходов в неделю) и в мае того же года (почти 96 000).
В последующие годы отмечались еще два пика смертности: в феврале 2022 г. (до 77 000 случаев в неделю) и феврале 2023 г. (до 70 000). Спустя пять лет после начала пандемии в мире фиксировалось около 1000 смертей в неделю, а с 5 по 12 апреля 2026 г. – всего 73.
То, что в 2022 г. смертность оказалась ниже показателей 2021 г. несмотря на рост заболеваемости, вероятно, связано с распространением вакцин. К концу 2023-го полную первичную серию прививок от COVID-19 получили 67% населения мира.
По оценкам ВОЗ, только в европейском регионе вакцинация позволила сократить смертность как минимум на 57% и спасти более 1,4 млн жизней. К сентябрю 2023 г. благодаря прививочной кампании удалось предотвратить 14,4 млн смертей по всему миру, подсчитали авторы статьи, опубликованной в Journal of Paediatrics and Child Health.
Российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. К маю 2022 г. было произведено 286 млн его доз – почти 2% от общемирового объема вакцин.
Из 7,11 млн подтвержденных летальных исходов от коронавируса почти 3,1 млн пришлось на Северную и Южную Америку, следует из данных ВОЗ. На втором месте – Европа с 2,3 млн смертей. Меньше всего жертв – 175 500 – зафиксировано в Африке.
Если же рассматривать статистику по странам (всего 231 государство предоставило эти данные ВОЗ), то лидером по общему числу подтвержденных смертей от COVID-19 стали США – почти 1,24 млн. На втором месте – Бразилия (почти 704 000), на третьем – Индия (534 000), на четвертом – Россия (404 300), а на пятом – Мексика (335 103). В Китае, где и началась вспышка коронавируса, зарегистрировано 122 400 летальных исходов.
Поскольку страны различаются по численности населения, более репрезентативными являются данные с учетом демографии. При таком подходе оказывается, что в пятерку государств с наибольшим числом смертей на 1 млн жителей входят Перу (6603 на 22 февраля 2026 г.), Болгария (5681), Северная Македония (5429), Босния и Герцеговина (5123), а также Венгрия (5072).
Реальное же число людей, погибших из-за коронавируса, скорее всего, значительно превышает официальные данные по подтвержденным смертям. Например, эти цифры не учитывают тех, кто умер от COVID-19 без тестирования, а также пациентов, скончавшихся из-за перегрузки системы здравоохранения в период пандемии. В результате многие исследователи, как и сама ВОЗ, сходятся во мнении, что более репрезентативным показателем для оценки влияния пандемии на демографию является избыточная смертность. Этот параметр отражает, насколько фактическое число смертей превышает ожидаемый уровень, который, в свою очередь, рассчитывается на основе исторических данных и текущих статистических тенденций. Таким образом, избыточная смертность позволяет учесть не только прямые, но и косвенные последствия подобных кризисов.
Оценки избыточной смертности ожидаемо разнятся в зависимости от источника. Так, ВОЗ оценивала этот показатель в 2020-2021 гг. в 14,9 млн по всему миру. На первом месте тогда была Индия (4,7 млн), а на втором – Россия (1,09). По подсчетам The Economist, за 2020-2023 гг. число избыточных смертей составило от 19 млн (минимальная оценка) до 36 млн (максимальная) смертей.
Свою оценку в конце 2024 г. представили и «Ведомости»: согласно ей, избыточная смертность в мире за 2020-2023 гг. достигла 18,5 млн, в том числе 1,4 млн в России. По данным портала Our World in Data, этот показатель за аналогичный период составил 25,3 млн. Все приведенные оценки в 2-3,5 раза превышают число подтвержденных смертей. По мнению ученых, избыточная смертность из-за коронавируса росла в 2020-2022 гг., после чего начала возвращаться к допандемийным значениям.
Данные по избыточной смертности также демонстрируют, что в государствах с высоким уровнем ВВП на душу населения, значительными расходами на здравоохранение и большой долей вакцинированного населения этот показатель в среднем ниже. Так, в странах Восточной Европы превышение смертности в 2020–2023 гг. составило 13,2%, тогда как в Западной Европе – 6,3%, а в Северной – 7,8 %.