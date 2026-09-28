Литва запретила въезд Михаилу Фридману и Алишеру Усманову
Литва запретила въезд российским бизнесменам Михаилу Фридману и Алишеру Усманову, их объявили нежелательными в стране лицами. Об этом сообщило LRT.
Решение о включении Фридмана и Усманова в список нежелательных лиц принял министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас после соответствующего представления главы МИДа страны Кястутиса Будриса. Департамент миграции внес бизнесменов в список сразу после получения решения, сообщил представитель ведомства Рокас Пукинскас.
Запрет на въезд вступил в силу 25 сентября и установлен на пять лет. После истечения этого срока ограничение может быть пересмотрено и при необходимости продлено, уточнил Пукинскас.
Решение Вильнюса последовало после того, как Евросоюз ранее в сентябре исключил Фридмана и Усманова из санкционных списков. По данным LRT, национальные ограничения в отношении двух бизнесменов также намерены ввести Латвия и Эстония.
14 сентября Politico сообщало, что постоянные представители государств ЕС не смогли согласовать продление санкций против России. По данным издания, несколько стран выступили за отмену ограничений против Усманова и Фридмана. В итоге двух бизнесменов из санкционного списка ЕС вывели, а антироссийские санкции были продлены на три года.