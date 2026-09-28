Литва запретила въезд Михаилу Фридману и Алишеру Усманову

14 сентября Politico сообщало, что постоянные представители государств ЕС не смогли согласовать продление санкций против России. По данным издания, несколько стран выступили за отмену ограничений против Усманова и Фридмана. В итоге двух бизнесменов из санкционного списка ЕС вывели, а антироссийские санкции были продлены на три года.