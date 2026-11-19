Трамп намерен вместе с Си содействовать завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином намерен содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной. Об этом Трамп сказал на встрече с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Встреча Си Цзиньпина и американского президента на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне стала третьей встречей лидеров двух стран в 2026 г.
До этого Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 35-40 минут. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений. Тема Украины была основной.
19 ноября состоится его трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом. Американский лидер, выступая на форуме АТЭС, заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием. Переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (9:30 мск).
Путин на деловом саммите АТЭС заявил, что ожидает большой потенциальной пользы от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США.
18 ноября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупреждал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая. По его словам, американские представители обсуждали с европейскими странами возможную архитектуру европейской безопасности и разъясняли им подход Вашингтона к этому вопросу.