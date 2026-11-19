18 ноября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупреждал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая. По его словам, американские представители обсуждали с европейскими странами возможную архитектуру европейской безопасности и разъясняли им подход Вашингтона к этому вопросу.