МИД: доклад ЮНЕСКО не учел убитых российских журналистов
Доклад гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани по проблематике безопасности журналистов за 2024–2025 гг. не включает информацию об убитых в результате терактов киевского режима российских корреспондентах Семене Еремине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В документе также отсутствуют имена многих сотрудников отечественных СМИ, не упомянутых в докладе за 2022–2023 гг., несмотря на то что Россия официально уведомляла Секретариат ЮНЕСКО об этих преступлениях. Причиной Захарова назвала нежелание занимавшей до ноября 2025 г. пост гендиректора организации Одри Азуле осуждать эти злодеяния и учитывать смерти российских медиаработников в статистике.
Доклад, по словам дипломата, «унаследовал» искажения и стал недостоверным источником данных. Два года назад скандальный документ уже не был одобрен консенсусом, а лишь принят к сведению по итогам голосования. Россия не входит в Межправсовет МПРК, но на предстоящей сессии поставит перед гендиректором вопрос о надлежащем учете официальной информации государств-членов об убийствах журналистов. Москва будет настаивать на исправлении ошибок и включении в статистику ЮНЕСКО всех российских медиаработников, а также на пересмотре не утвержденной странами методологии учета.
2 ноября ЮНЕСКО опубликовало доклад гендиректора по проблеме обеспечения безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против них. Документ публикуется раз в два года по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Согласно докладу, в течение 2024–2025 гг. в результате ударов беспилотников погибли 50 журналистов – 40% от общего числа журналистов, убитых в зонах вооруженных конфликтов.