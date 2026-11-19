Доклад, по словам дипломата, «унаследовал» искажения и стал недостоверным источником данных. Два года назад скандальный документ уже не был одобрен консенсусом, а лишь принят к сведению по итогам голосования. Россия не входит в Межправсовет МПРК, но на предстоящей сессии поставит перед гендиректором вопрос о надлежащем учете официальной информации государств-членов об убийствах журналистов. Москва будет настаивать на исправлении ошибок и включении в статистику ЮНЕСКО всех российских медиаработников, а также на пересмотре не утвержденной странами методологии учета.