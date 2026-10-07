Захарова: Елисейский дворец молчит об избиении детей полицией на протестах

По словам Захаровой, промолчало не только французское правительство, но и глава Евродипломатии Кая Каллас. Она упрекнула Брюссель в отсутствии реакции на события в Париже. Представитель МИДа призвала их сделать хотя бы одно заявление о том, как «нельзя мирных и безоружных детей и студентов кантовать». Захарова подчеркнула, что действия французской полиции в отношении протестующих логичнее было бы назвать «побоищем», а не задержанием.