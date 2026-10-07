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Главная / Политика /

Захарова: Елисейский дворец молчит об избиении детей полицией на протестах

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на молчание Елисейского дворца об избиении детей во время протестов старшеклассников во Франции. Такое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.

«У них в центре Европы проходит просто ледовое побоище с безоружными детьми», – заявила дипломат.

По словам Захаровой, промолчало не только французское правительство, но и глава Евродипломатии Кая Каллас. Она упрекнула Брюссель в отсутствии реакции на события в Париже. Представитель МИДа призвала их сделать хотя бы одно заявление о том, как «нельзя мирных и безоружных детей и студентов кантовать». Захарова подчеркнула, что действия французской полиции в отношении протестующих логичнее было бы назвать «побоищем», а не задержанием.

В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 

6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране. В совещании приняли участие премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.

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