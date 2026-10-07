Захарова: Елисейский дворец молчит об избиении детей полицией на протестах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на молчание Елисейского дворца об избиении детей во время протестов старшеклассников во Франции. Такое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
«У них в центре Европы проходит просто ледовое побоище с безоружными детьми», – заявила дипломат.
По словам Захаровой, промолчало не только французское правительство, но и глава Евродипломатии Кая Каллас. Она упрекнула Брюссель в отсутствии реакции на события в Париже. Представитель МИДа призвала их сделать хотя бы одно заявление о том, как «нельзя мирных и безоружных детей и студентов кантовать». Захарова подчеркнула, что действия французской полиции в отношении протестующих логичнее было бы назвать «побоищем», а не задержанием.
В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим.
6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране. В совещании приняли участие премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.