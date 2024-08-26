В Краматорске погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс
В Краматорске на контролируемой ВСУ территории погиб сотрудник Reuters – советник по безопасности Райан Эванс. Об этом сообщается в материале агентства.
Эванс погиб в результате обстрела ночью 25 августа. Кроме того, пострадали два журналиста. Они находятся на лечении в больнице, один из них получил серьезные ранения.
Эванс, бывший британский военнослужащий, работал с Reuters с 2022 г. Он консультировал журналистов издания по вопросам безопасности по всему миру, в том числе на Украине и в Израиле.
25 августа Reuters сообщало, что после обстрела один человек числился пропавшим без вести, еще двое были доставлены в больницу. Агентство находится на связи с украинскими властями.