Ермак пригрозил России ответом на удары по энергетической инфраструктуре Украины

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность». Так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы сорванных переговорах Москвы и Киева в Дохе о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, информация о которых появилась в зарубежных СМИ.