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Ермак пригрозил России ответом на удары по энергетической инфраструктуре Украины

Ведомости

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется атака по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуре», – заявил он.

Ермак также призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории.

По данным Минобороны России, утром 26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность». Так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы сорванных переговорах Москвы и Киева в Дохе о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, информация о которых появилась в зарубежных СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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