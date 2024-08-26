Ермак пригрозил России ответом на удары по энергетической инфраструктуре Украины
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется атака по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуре», – заявил он.
Ермак также призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
По данным Минобороны России, утром 26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность». Так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы сорванных переговорах Москвы и Киева в Дохе о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, информация о которых появилась в зарубежных СМИ.