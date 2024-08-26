ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

24 августа сообщалось, что российские военные поразили украинский цех производства БПЛА, а также склад горюче-смазочных материалов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Были нанесены удары по пусковой установке зенитного ракетного комплекса С-125, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.