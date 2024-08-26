ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
«Все назначенные цели поражены», – отметили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что ВС России атаковали два цеха производства беспилотников для украинской армии, скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, БПЛА и артиллерией группировок войск российской армии.
Средства противовоздушной обороны сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 58 БПЛА.
В ночь на 26 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников ВСУ над Саратовской (девять дронов), Курской (три), Белгородской, Брянской, Тульской (по два), Орловской и Рязанской (по одному) областями.
24 августа сообщалось, что российские военные поразили украинский цех производства БПЛА, а также склад горюче-смазочных материалов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Были нанесены удары по пусковой установке зенитного ракетного комплекса С-125, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.