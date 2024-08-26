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ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Все назначенные цели поражены», – отметили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что ВС России атаковали два цеха производства беспилотников для украинской армии, скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, БПЛА и артиллерией группировок войск российской армии.

Средства противовоздушной обороны сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 58 БПЛА.

В ночь на 26 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников ВСУ над Саратовской (девять дронов), Курской (три), Белгородской, Брянской, Тульской (по два), Орловской и Рязанской (по одному) областями.

24 августа сообщалось, что российские военные поразили украинский цех производства БПЛА, а также склад горюче-смазочных материалов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Были нанесены удары по пусковой установке зенитного ракетного комплекса С-125, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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