ПВО перехватила 20 беспилотников за ночь над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 20 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России.
Над Саратовской областью были сбиты девять дронов. Над территорией Курской области уничтожены три беспилотника. По два БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному БПЛА – над Орловской и Рязанской.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин до этого сообщал, что в результате атаки беспилотников в Саратове поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. По информации минздрава региона, пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказали помощь на месте.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.