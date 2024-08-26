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ПВО перехватила 20 беспилотников за ночь над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 20 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Над Саратовской областью были сбиты девять дронов. Над территорией Курской области уничтожены три беспилотника. По два БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному БПЛА – над Орловской и Рязанской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин до этого сообщал, что в результате атаки беспилотников в Саратове поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. По информации минздрава региона, пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказали помощь на месте. 

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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