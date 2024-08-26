При атаке беспилотников в Саратове пострадали люди
В Саратове в результате атаки беспилотников поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, пострадали люди. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», – написал он.
Бусаргин добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкций здания, чтобы оценить ущерб. Жителям квартир, которые пострадали из-за атаки БПЛА, предоставят место для проживания.
В минздраве Саратовской области уточнили «РИА Новости», что в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказали помощь на месте. ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Гагарин» в Саратове сообщает, что на прием и отправку самолетов были введены временные ограничения.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.