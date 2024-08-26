При атаке беспилотников в Саратове пострадали люди

В минздраве Саратовской области уточнили «РИА Новости», что в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказали помощь на месте. ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Гагарин» в Саратове сообщает, что на прием и отправку самолетов были введены временные ограничения.