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При атаке беспилотников в Саратове пострадали люди

Ведомости

В Саратове в результате атаки беспилотников поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, пострадали люди. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», – написал он.

Бусаргин добавил, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкций здания, чтобы оценить ущерб. Жителям квартир, которые пострадали из-за атаки БПЛА, предоставят место для проживания.

В минздраве Саратовской области уточнили «РИА Новости», что в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, троим пострадавшим оказали помощь на месте. ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Гагарин» в Саратове сообщает, что на прием и отправку самолетов были введены временные ограничения.

После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В четырех новых регионах России, включая Запорожскую область, введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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