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Военные ВС РФ поразили на Украине цех производства дронов и две станции РЭБ

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили украинский цех производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также склад горюче-смазочных материалов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в сводке Минобороны.

Поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три американские ракеты ATACMS, пять французских авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 дрона, в том числе 16 вне зоны спецоперации.

23 августа сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР): Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор там идут бои. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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