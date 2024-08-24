Военные ВС РФ поразили на Украине цех производства дронов и две станции РЭБ

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор там идут бои. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.