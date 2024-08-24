Военные ВС РФ поразили на Украине цех производства дронов и две станции РЭБ
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили украинский цех производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также склад горюче-смазочных материалов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в сводке Минобороны.
Поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Вместе с тем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три американские ракеты ATACMS, пять французских авиабомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 дрона, в том числе 16 вне зоны спецоперации.
23 августа сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР): Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.
6 августа украинская армия вторглась в Курскую область, с тех пор там идут бои. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС России восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа стало известно, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.