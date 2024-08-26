Путин: долгосрочное развитие России зависит от успешного исхода спецоперации

«Сегодня в нашей повестке основные направления экономической политики страны на период до 2030 г., включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, это, как не раз уже говорил, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – подчеркнул глава государства.