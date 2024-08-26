Путин: долгосрочное развитие России зависит от успешного исхода спецоперации
Успешное завершение спецоперации на Украине является главным условием для реализации долгосрочных планов развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Сегодня в нашей повестке основные направления экономической политики страны на период до 2030 г., включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, это, как не раз уже говорил, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – подчеркнул глава государства.
По его словам, ВВП России за полгода увеличился на 4,6%. Объем промышленного производства вырос с января по июль 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.