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Путин: долгосрочное развитие России зависит от успешного исхода спецоперации

Ведомости

Успешное завершение спецоперации на Украине является главным условием для реализации долгосрочных планов развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Сегодня в нашей повестке основные направления экономической политики страны на период до 2030 г., включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, это, как не раз уже говорил, главное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – подчеркнул глава государства.

По его словам, ВВП России за полгода увеличился на 4,6%. Объем промышленного производства вырос с января по июль 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%.

По оценке Росстата, рост российской экономики в 2023 г. составил 3,6% относительно прошлого года.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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