Путин сообщил о росте ВВП России на 4,6% за первое полугодие

«В этой связи вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – подчеркнул Путин.