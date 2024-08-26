Путин сообщил о росте ВВП России на 4,6% за первое полугодие

Путин сообщил о росте ВВП России на 4,6% за первое полугодиеПрезидент отметил важность укрепления экономики для успешного завершения спецоперации
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, зампредседателя кабмина Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и др.
Глава государства поднял вопросы, имеющие системное значение для отечественной экономики, включая обсуждение основных направлений экономической политики страны до 2030 г.
Высокие темпы роста экономики
ВВП России за полгода увеличился на 4,6%. По словам президента, экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами». Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%.
Путин отметил «сильный» потребительский спрос – оборот розничной торговли вырос на 8,8%. Вместе с тем растут и зарплаты. С января по май они прибавили 10,1% в реальном выражении. В России сохраняется рекордно низкая безработица, в июне показатель находился на уровне 2,4%, добавил президент.
Рост ВВП страны и зарплат позитивно отражается и на федеральном бюджете, доходы которого с января по июль приблизились к 20 трлн руб. (+36% относительно 2023 г.), обратил внимание Путин. Почти две трети поступлений – ненефтегазовые доходы.
Фактор успешного завершения спецоперации
Укрепление экономики необходимо для успешного завершения спецоперации, отметил глава государства. При реализации планов он призвал опираться на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал формирует средства, которые выделяются на ключевые задачи и влияют на повышение благосостояния граждан. Президент заявил, что в нацпроектах недопустимы «какие-то “пустышки”, проходные, холостые пункты для бюрократической “галочки”».
«В этой связи вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – подчеркнул Путин.
Глава государства указал и на необходимость усилить позитивные тенденции в реальном секторе экономики. В частности, следует поддержать вложения бизнеса в модернизацию и открытие новых производств, создание рабочих мест и подготовку кадров, считает президент. Также нужно укреплять «инфраструктурный каркас» России, развивать цифровые платформы для выхода российских компаний на внутренний и на внешние рынки и для расширения торговых связей.
Борьба с инфляцией
Путин призвал правительство и ЦБ повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Он обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. В июне рост выдачи кредитов бизнесу превысил 20% относительно того же периода годом ранее. Задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн руб.
«По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – отметил Путин.
Бороться с ростом цен нужно в первую очередь за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу, подчеркнул глава государства. В частности, речь идет о компаниях, которые «реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования».