Украинские СМИ сообщили о серьезном повреждении Киевской ГЭС
Дамба Киевской гидроэлектростанции получила серьезные повреждения в результате утренних взрывов. Видео с места опубликовало украинское информационное агентство «Униан».
Отмечается, что повреждена проезжая часть дамбы, движение перекрыто.
«Судя по кадрам – прилет пришелся в машинный зал. Насколько он разрушен – оценить сложно, но судя по всему повреждения серьезные», – говорится в сообщении агентства.
Утром 26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщало Минобороны России. При атаке использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что России дорого обойдется желание уничтожить украинскую энергетику. Он также призвал разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь российской территории.