Минобороны Польши не рассматривает возможность сбивать ракеты над Украиной
Польша не рассматривает возможность сбивать ракеты над территорией Украины, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
«Мы не рассматриваем ни в каком формате, особенно в двустороннем формате, <...> возможность сбития российских ракет или беспилотников с территории Польши», – сказал он (цитата по Polskie Radio).
По словам Залевского, западные страны предоставили Украине большое количество средств противовоздушной обороны (ПВО).
13 июля сообщалось, что Польша рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. 10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Киев давно требует, чтобы с территории стран НАТО сбивали ракеты, летящие на запад. Он подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша могла бы перехватывать ракеты и дроны над Украиной. Зеленский указывал, что это якобы вытекает из соглашения Киева и Варшавы о сотрудничестве в сфере безопасности. 5 августа Зеленский заявил, что западные страны опасаются сбивать российские ракеты над украинской территорией из опасений «излишней эскалации», но Киев намерен настаивать на этом.