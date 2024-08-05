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Зеленский: Запад боится сбивать ракеты РФ над Украиной из-за риска эскалации

Ведомости

Западные страны опасаются сбивать российские ракеты над украинской территорией из опасений «излишней эскалации», но Киев намерен настаивать на этом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает издание «Страна».

«Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые бьют по Украине в направлении наших соседей. Прежде всего, стран [Североатлантического] альянса», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев обсудит такую возможность с соседними странами. По мнению Зеленского, в этом вопросе необходима коалиция государств, так как для одной страны «это очень большая ответственность».

13 июля сообщалось, что Польша рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. 10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Киев давно требует, чтобы с территории стран НАТО сбивали ракеты, летящие на запад. Он подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.

15 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать в украинском конфликте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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