Зеленский: Запад боится сбивать ракеты РФ над Украиной из-за риска эскалации

13 июля сообщалось, что Польша рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной. Такое предложение включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. 10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Киев давно требует, чтобы с территории стран НАТО сбивали ракеты, летящие на запад. Он подчеркивал, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.