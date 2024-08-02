Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины

28 июля президент Украины заявлял в интервью японскому NHK о намерении Киева разработать план действий по достижению мира до конца ноября во взаимодействии с союзниками. 31 июля Зеленский говорил, что Украина не может возражать против присутствия представителей России на втором саммите мира, так как большинство стран считают, что конференция не принесет результатов, если пройдет без участия РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отмечал, что никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. По его словам, разговаривать с представителями Киева можно, но доверять им нельзя.