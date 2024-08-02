Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины
Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Докладывали МИД и международники офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей, – это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности – как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», – сказал Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»).
28 июля президент Украины заявлял в интервью японскому NHK о намерении Киева разработать план действий по достижению мира до конца ноября во взаимодействии с союзниками. 31 июля Зеленский говорил, что Украина не может возражать против присутствия представителей России на втором саммите мира, так как большинство стран считают, что конференция не принесет результатов, если пройдет без участия РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отмечал, что никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. По его словам, разговаривать с представителями Киева можно, но доверять им нельзя.
25 июля Песков заявлял, что Россия в целом открыта для переговорного процесса с Украиной, но необходимо понять, насколько готов к этому Киев и есть ли у него разрешение кураторов. При этом на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения Донбасса от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине июня 2024 г. президент России Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла.