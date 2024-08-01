Песков: никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

Песков: никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовитсяПредставитель Кремля призвал не доверять Киеву
Никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью радио «Комсомольская правда».
Песков объяснил, что разговаривать с представителями Киева можно, но доверять им нельзя.
«Мы видим невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует какой-либо конкретики, кроме того, с юридической точки зрения Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад», – сказал он.
Песков добавил, что украинский конфликт чрезвычайно сложен, но его причина понятна: из Украины пытались сделать центр «анти-России» и превратить Украину в концентрацию антироссийских сил.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15–16 июня 2024 г. в Бюргенштоке. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.