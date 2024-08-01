Песков: никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15–16 июня 2024 г. в Бюргенштоке. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.