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Президент Финляндии заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью французской газете Le Monde заявил о приближении момента, когда Россия и Украина должны начать переговоры.

По словам Стубба, Зеленский с самого начала хотел взять на себя инициативу в процессе обсуждения урегулирования по Украине. Теперь же «мяч на стороне России».

Отвечая на вопрос, пора ли говорить о переговорах или даже о территориальных уступках со стороны Украины, Стубб отметил, что нужно различать возможный процесс обсуждения, который не является самоцелью, и мир. По его словам, Россия должна вывести войска.

Стубб добавил, что помочь в завершении конфликта сможет оказать китайский лидер Си Цзиньпин, который якобы «занимает сильную позицию по отношению к России».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения Донбасса от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В середине июня 2024 г. президент России Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью западной прессе Зеленский допустил переговоры с Путиным, хотя на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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