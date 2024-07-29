Президент Финляндии заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью французской газете Le Monde заявил о приближении момента, когда Россия и Украина должны начать переговоры.
По словам Стубба, Зеленский с самого начала хотел взять на себя инициативу в процессе обсуждения урегулирования по Украине. Теперь же «мяч на стороне России».
Отвечая на вопрос, пора ли говорить о переговорах или даже о территориальных уступках со стороны Украины, Стубб отметил, что нужно различать возможный процесс обсуждения, который не является самоцелью, и мир. По его словам, Россия должна вывести войска.
Стубб добавил, что помочь в завершении конфликта сможет оказать китайский лидер Си Цзиньпин, который якобы «занимает сильную позицию по отношению к России».
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения Донбасса от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине июня 2024 г. президент России Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью западной прессе Зеленский допустил переговоры с Путиным, хотя на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией.