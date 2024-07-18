Yle: убежища в Финляндии ожидают сотни россиян
Сейчас в Финляндии на рассмотрении находятся 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из них 400 – от женщин. Очередь движется медленно, потому что ЕС перестал давать общие рекомендации для стран – членов союза. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на Антти Лехтинена – руководителя отдела предоставления убежища финского миграционного ведомства Migri.
Осенью прошлого года Агентство ЕС по предоставлению убежища (EUAA) приостановило подготовку общих для всех государств-членов руководящих принципов для российских просителей убежища. EUAA посчитало, что этот вопрос слишком сложен, в частности, из-за запутанной и быстро меняющейся ситуации в России. Каждая страна – член ЕС должна была разработать свои собственные национальные руководящие принципы, включая Финляндию.
16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.