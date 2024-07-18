Yle: убежища в Финляндии ожидают сотни россиян

Сейчас в Финляндии на рассмотрении находятся 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из них 400 – от женщин. Очередь движется медленно, потому что ЕС перестал давать общие рекомендации для стран – членов союза. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на Антти Лехтинена – руководителя отдела предоставления убежища финского миграционного ведомства Migri.