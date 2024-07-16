Президент Финляндии подписал закон о выдворении прибывших из России мигрантов
Президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте главы финского государства.
Стубб напомнил, что решение было принято необходимым большинством голосов в парламенте, и отметил, что понимает «юридическую и человеческую напряженность», связанную с законом.
«Дебаты свидетельствуют о твердой приверженности финнов национальной безопасности и верховенству закона. Несмотря на различия во мнениях, все преследуют интересы Финляндии», – сказал он.
Финский президент призвал всегда «поддерживать атмосферу дискуссии», где все уважают мнение друг друга.
21 мая правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России, который позволит открыть границу с РФ. Документ предполагает, что беженцы, прибывающие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.
В мае глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью Yle заявляла, что сотрудники пограничной службы Финляндии будут возвращать беженцев обратно в Россию даже в случае, если Москва не захочет их принимать.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.