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Президент Финляндии подписал закон о выдворении прибывших из России мигрантов

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый «закон о выдворении», который позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте главы финского государства.

Стубб напомнил, что решение было принято необходимым большинством голосов в парламенте, и отметил, что понимает «юридическую и человеческую напряженность», связанную с законом.

«Дебаты свидетельствуют о твердой приверженности финнов национальной безопасности и верховенству закона. Несмотря на различия во мнениях, все преследуют интересы Финляндии», – сказал он.

Финский президент призвал всегда «поддерживать атмосферу дискуссии», где все уважают мнение друг друга.

По данным Yle, закон вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года.

18 июня стало известно, что закон поддержал комитет по конституционным вопросам парламента Финляндии. 12 июля закон был принят парламентом, сообщало Yle.

21 мая правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России, который позволит открыть границу с РФ. Документ предполагает, что беженцы, прибывающие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.

В мае глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью Yle заявляла, что сотрудники пограничной службы Финляндии будут возвращать беженцев обратно в Россию даже в случае, если Москва не захочет их принимать.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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