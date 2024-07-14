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Финское следствие продвинулось в расследовании повреждения Balticconnector

Ведомости

Следствие продвинулось в расследовании по делу о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщил комиссар финской полиции Ристо Лохи, передает Yle.

Результаты могут быть обнародованы осенью 2024 г. Сейчас следствие выясняет маршрут передвижения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией. 

Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.

Balticconnector ввели в эксплуатацию после ремонта 22 апреля. В эстонской сетевой компании Elering заявили, что обычно ремонт такого масштаба занимает один-два года, но Balticconnector был отремонтирован за семь месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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