Финское следствие продвинулось в расследовании повреждения Balticconnector
Следствие продвинулось в расследовании по делу о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщил комиссар финской полиции Ристо Лохи, передает Yle.
Результаты могут быть обнародованы осенью 2024 г. Сейчас следствие выясняет маршрут передвижения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.
Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.
Balticconnector ввели в эксплуатацию после ремонта 22 апреля. В эстонской сетевой компании Elering заявили, что обычно ремонт такого масштаба занимает один-два года, но Balticconnector был отремонтирован за семь месяцев.