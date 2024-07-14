Финское следствие продвинулось в расследовании повреждения Balticconnector

Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.