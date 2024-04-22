Газопровод Balticconnector ввели в эксплуатацию

8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией. Комиссар финской полиции Ристо Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear. Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения.