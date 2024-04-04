В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Ремонт трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией завершен, он начнет работу с 22 апреля. Об этом сообщил финский оператор газопровода Gasgrid.
«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды. Параллельно с морской операцией начаты также этапы подготовительных работ к вводу трубопровода в эксплуатацию», – говорится в сообщении.
Ввод в эксплуатацию планируется завершить 22 апреля 2024 г.
8 октября 2023 г. в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией. Комиссар финской полиции Ристо Лохи говорил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear. Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения.
В конце 2023 г. финский оператор Gasgrid сообщил, что подготовка к ремонтным работам на объекте прошла по плану, введение трубопровода в эксплуатацию может произойти в апреле 2024 г. Восстановление работы трубопровода шло совместно с оператором газотранспортной системы Эстонии Elering AS.