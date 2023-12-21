Оператор Balticconnector планирует возобновить его работу в апреле
Финская Gasgrid, оператор газопровода Balticconnector, сообщила, что подготовка к ремонтным работам на объекте прошла по плану, введение трубопровода в эксплуатацию может произойти в апреле 2024 г.
«Материалы, необходимые для ремонта трубопровода, изготовлены, выбор ключевых партнеров завершен. Ввод в эксплуатацию газопровода Balticconnector в апреле 2024 г. технически еще возможен, но потребует успеха в планировании и ремонтных работах», – говорится в сообщении.
Восстановление работы Balticconnector Gasgrid ведет вместе с оператором газотранспортной системы Эстонии Elering AS. В компании добавили, что ситуация с обеспечением Финляндии газом стабильная.
В ночь на 8 октября в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. По первоначальным данным Gasgrid, причиной могла стать утечка. В правительстве Финляндии ранее допускали, что это могло произойти из-за преднамеренного действия, а также в результате «внешней деятельности». Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.
Ранее комиссар финской полиции Ристо Лохи сообщил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear. Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Финская сторона, как отмечалось, связалась с китайскими властями и подготовила международный запрос о юридической помощи для получения информации и «углубления сотрудничества» в расследовании дела.