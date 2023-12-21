Оператор Balticconnector планирует возобновить его работу в апреле

В ночь на 8 октября в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. По первоначальным данным Gasgrid, причиной могла стать утечка. В правительстве Финляндии ранее допускали, что это могло произойти из-за преднамеренного действия, а также в результате «внешней деятельности». Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.