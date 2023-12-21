Газета
Политика

Оператор Balticconnector планирует возобновить его работу в апреле

Ведомости

Финская Gasgrid, оператор газопровода Balticconnector, сообщила, что подготовка к ремонтным работам на объекте прошла по плану, введение трубопровода в эксплуатацию может произойти в апреле 2024 г.

«Материалы, необходимые для ремонта трубопровода, изготовлены, выбор ключевых партнеров завершен. Ввод в эксплуатацию газопровода Balticconnector в апреле 2024 г. технически еще возможен, но потребует успеха в планировании и ремонтных работах», – говорится в сообщении.

Восстановление работы Balticconnector Gasgrid ведет вместе с оператором газотранспортной системы Эстонии Elering AS. В компании добавили, что ситуация с обеспечением Финляндии газом стабильная.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В ночь на 8 октября в газопроводе Balticconnector произошло падение давления. По первоначальным данным Gasgrid, причиной могла стать утечка. В правительстве Финляндии ранее допускали, что это могло произойти из-за преднамеренного действия, а также в результате «внешней деятельности». Позже стало известно, что в ту же ночь был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, а также кабель между Швецией и Эстонией.

Ранее комиссар финской полиции Ристо Лохи сообщил, что к инциденту может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear. Газопровод был поврежден якорем, считают в финской полиции. На дне моря следователи обнаружили след шириной от 1,5 до 4 м, ведущий к месту повреждения газопровода, и сам якорь в нескольких метрах от места повреждения. Финская сторона, как отмечалось, связалась с китайскими властями и подготовила международный запрос о юридической помощи для получения информации и «углубления сотрудничества» в расследовании дела.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных