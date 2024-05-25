Финляндия будет возвращать прибывающих из России беженцев
Сотрудники пограничной службы Финляндии будут возвращать беженцев обратно в Россию даже в случае, если Москва не захочет их принимать. Об этом сообщила глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью Yle.
По словам главы ведомства, все беженцы, которые въезжают в страну через границу с РФ без объяснения причин, будут отправлены обратно в Россию. Это соответствует новому законопроекту «О выдворении».
«Мы предполагаем, что когда этот закон вступит в силу, они [беженцы из РФ] в любом случае будут возвращены российской стороне. <...> Тогда задача пограничников будет состоять в том, чтобы обеспечить реализацию закона», – сказала Рантанен.
21 мая правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России, документ позволит открыть границу с РФ. Согласно законопроекту, беженцы, которые прибывают со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.