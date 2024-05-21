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Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о депортации беженцев из России

Ведомости

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России, благодаря которому станет возможным открыть границу с РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

Согласно законопроекту, беженцы, прибывшие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу <...>. Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», – сказал Орпо.

Орпо назвал сложными вопросы, связанные с законом, но отметил, что для предотвращения иностранного влияния на Финляндию недостаточно других средств.

По словам финского министра внутренних дел Мари Рентенен, инициатива противоречит конституции, законодательству Евросоюза и международным соглашениям. В связи с этим для одобрения документа в парламенте необходимо большинство в пять шестых голосов (при принятии обычного закона требуется более половины голосов).

7 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может быть открыта после вступления в силу закона о беженцах, который ограничит прием просителей убежища, прибывающих со стороны границы РФ. «Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – сказал глава финского оборонного ведомства.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. По его словам, туристический поток в республику остановился, бизнес закрывается, экономику «угробили собственными руками», а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать. По оценке Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. Ранее, 20 апреля, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запросил у Евросоюза финансовую помощь для приграничных с Россией регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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