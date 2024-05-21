Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о депортации беженцев из России
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России, благодаря которому станет возможным открыть границу с РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.
Согласно законопроекту, беженцы, прибывшие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу <...>. Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», – сказал Орпо.
Орпо назвал сложными вопросы, связанные с законом, но отметил, что для предотвращения иностранного влияния на Финляндию недостаточно других средств.
По словам финского министра внутренних дел Мари Рентенен, инициатива противоречит конституции, законодательству Евросоюза и международным соглашениям. В связи с этим для одобрения документа в парламенте необходимо большинство в пять шестых голосов (при принятии обычного закона требуется более половины голосов).
7 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может быть открыта после вступления в силу закона о беженцах, который ограничит прием просителей убежища, прибывающих со стороны границы РФ. «Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – сказал глава финского оборонного ведомства.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. По его словам, туристический поток в республику остановился, бизнес закрывается, экономику «угробили собственными руками», а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать. По оценке Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. Ранее, 20 апреля, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запросил у Евросоюза финансовую помощь для приграничных с Россией регионов.