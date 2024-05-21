Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о депортации беженцев из России

7 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что граница между Финляндией и Россией может быть открыта после вступления в силу закона о беженцах, который ограничит прием просителей убежища, прибывающих со стороны границы РФ. «Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – сказал глава финского оборонного ведомства.