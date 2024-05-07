Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Министр обороны Финляндии не исключил открытия границы с Россией

Ведомости

Граница между Финляндией и Россией может быть открыта после вступления в силу закона о беженцах. Об этом сообщает Etela-Saimaa со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – сказал глава финского оборонного ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что законопроект предлагает ограничить прием просителей убежища, которые прибывают со стороны границы РФ.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. По его словам, туристический поток в республику остановился, бизнес закрывается, экономику «угробили собственными руками», а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать. По оценке Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. Ранее, 20 апреля, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запросил у Евросоюза финансовую помощь для приграничных с Россией регионов.

18 апреля сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев. В финском МВД подчеркнули, что это временная мера, направленная на достижение экономии средств для балансирования государственных финансов. Закон позволит сэкономить более 16 млн евро в 2024-2025 гг. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время и будет действовать до 2025 г.

В феврале МВД Финляндии предложило ограничить перемещение вблизи границы лиц, запрашивающих убежище. Беженцы должны будут находиться в зоне адресованных им центров приема в течение срока рассмотрения ходатайства и не смогут свободно передвигаться по стране.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных