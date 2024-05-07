Министр обороны Финляндии не исключил открытия границы с Россией
Граница между Финляндией и Россией может быть открыта после вступления в силу закона о беженцах. Об этом сообщает Etela-Saimaa со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – сказал глава финского оборонного ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Отмечается, что законопроект предлагает ограничить прием просителей убежища, которые прибывают со стороны границы РФ.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. По его словам, туристический поток в республику остановился, бизнес закрывается, экономику «угробили собственными руками», а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать. По оценке Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. Ранее, 20 апреля, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запросил у Евросоюза финансовую помощь для приграничных с Россией регионов.
18 апреля сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев. В финском МВД подчеркнули, что это временная мера, направленная на достижение экономии средств для балансирования государственных финансов. Закон позволит сэкономить более 16 млн евро в 2024-2025 гг. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время и будет действовать до 2025 г.
В феврале МВД Финляндии предложило ограничить перемещение вблизи границы лиц, запрашивающих убежище. Беженцы должны будут находиться в зоне адресованных им центров приема в течение срока рассмотрения ходатайства и не смогут свободно передвигаться по стране.