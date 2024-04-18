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Финляндия снизит пособие беженцам, чтобы сэкономить госбюджет

Ведомости

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев. Это сделано для экономии государственного бюджета. Об этом сообщает МВД Финляндии.

В законопроекте говорится, что сумма, которая подлежит уменьшению, будет зависеть от условий жизни: проживает ли человек один, в совместном домохозяйстве, имеет единоличную опеку над ребенком или является ли это лицо ребенком.

Министерство подчеркивает, что это временная мера, направленная на достижение экономии средств для балансирования государственных финансов. Закон позволит сэкономить более 16 млн евро в 2024-2025 гг. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время и будет действовать до 2025 г.

В феврале МВД Финляндии предложило ограничить перемещение вблизи границы лиц, запрашивающих убежище. Беженцы должны будут находиться в зоне адресованных им центров приема в течение срока рассмотрения ходатайства и не смогут свободно передвигаться по стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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