Финляндия снизит пособие беженцам, чтобы сэкономить госбюджет

Министерство подчеркивает, что это временная мера, направленная на достижение экономии средств для балансирования государственных финансов. Закон позволит сэкономить более 16 млн евро в 2024-2025 гг. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время и будет действовать до 2025 г.