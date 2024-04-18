Финляндия снизит пособие беженцам, чтобы сэкономить госбюджет
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, в соответствии с которым будет временно снижено пособие для беженцев. Это сделано для экономии государственного бюджета. Об этом сообщает МВД Финляндии.
В законопроекте говорится, что сумма, которая подлежит уменьшению, будет зависеть от условий жизни: проживает ли человек один, в совместном домохозяйстве, имеет единоличную опеку над ребенком или является ли это лицо ребенком.
Министерство подчеркивает, что это временная мера, направленная на достижение экономии средств для балансирования государственных финансов. Закон позволит сэкономить более 16 млн евро в 2024-2025 гг. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время и будет действовать до 2025 г.
В феврале МВД Финляндии предложило ограничить перемещение вблизи границы лиц, запрашивающих убежище. Беженцы должны будут находиться в зоне адресованных им центров приема в течение срока рассмотрения ходатайства и не смогут свободно передвигаться по стране.