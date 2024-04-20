Премьер Финляндии попросил у ЕС денег для регионов у границы с Россией

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны.