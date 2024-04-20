Премьер Финляндии попросил у ЕС денег для регионов у границы с Россией
Финляндия запросила у ЕС финансовую помощь для приграничных с Россией регионов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь восточной Финляндии», – сказал финский премьер.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны.
По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.
В марте телерадиокомпания Yle сообщала, что финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за спада экономической активности после закрытия границы с Россией. По словам руководителя департамента муниципалитетов и регионов министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, объединение Виролахти с соседним городом Хамина является одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем.