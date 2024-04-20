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Премьер Финляндии попросил у ЕС денег для регионов у границы с Россией

Ведомости

Финляндия запросила у ЕС финансовую помощь для приграничных с Россией регионов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь восточной Финляндии», – сказал финский премьер.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны. 

По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.

В марте телерадиокомпания Yle сообщала, что финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за спада экономической активности после закрытия границы с Россией. По словам руководителя департамента муниципалитетов и регионов министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, объединение Виролахти с соседним городом Хамина является одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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