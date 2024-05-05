Глава МИД Финляндии обвинила Россию в сбоях с GPS
Помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике, пишет Yle. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен назвала «очевидным», что с начала российско-украинского конфликта масштабы помех в работе GPS расширились, также они во многом изменили свою форму.
Сбои, по мнению министра, могут повлиять на гражданскую авиацию, но особых поводов для беспокойства нет, а ситуация находится под контролем властей. Неполадки с GPS не привели к каким-то опасным ситуациям в воздушном движении, уверяет Валтонен.
В самолетах есть альтернативные технологии навигации на случай временной недоступности оборудования GPS, напомнила она.
Неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренной деятельностью» России или нет, заявила министр. При этом она указала, что часть вмешательства связана с тем, что Россия «пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру» в связи со спецоперацией на Украине.
Авиакомпания Finnair ранее заявила, что приостановит полеты в Тарту в Эстонии на месяц из-за помех GPS, пишет Yle. На прошлой неделе двум рейсам компании из-за сбоев пришлось вернуться в Хельсинки. По словам Валтонен, подобных перебоев с рейсами в других аэропортах нет.
Financial Times писала, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей зафиксирован на восточном фланге НАТО, включая территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. В Кремле заявили, что не располагают сведениями о подавлении GPS-сигнала над Прибалтикой.