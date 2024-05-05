Глава МИД Финляндии обвинила Россию в сбоях с GPS

Financial Times писала, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей зафиксирован на восточном фланге НАТО, включая территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. В Кремле заявили, что не располагают сведениями о подавлении GPS-сигнала над Прибалтикой.