Кремль не располагает сведениями о якобы подавлении GPS-сигнала над Прибалтикой
Обвинения министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в адрес России в том, что она якобы глушит сигнал GPS над этими территориями, относятся к сфере авиационной безопасности, поэтому за комментарием по вопросу необходимо обращаться в Минтранс России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Здесь информация техническая и специального такого значения. Поэтому все-таки здесь лучше обращаться в наш Минтранс. Это связано с авиационной безопасностью, здесь я не располагаю информацией на этот счет», – сказал Песков.
Ранее в апреле Financial Times сообщила, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Из-за этого два финских самолета якобы вынужденно ушли с середины маршрута и вернулись в точку вылета, писала газета. Один из чиновников издания, который пожелал остаться неназванным, предположил, что проблема с сигналом может быть связана с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.