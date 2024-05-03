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Финляндия поддерживает контакты с НАТО и ЕС по вопросу работы GPS

Ведомости

Финляндия поддерживает контакты с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом по вопросу сбоев в работе GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что президент Финляндии Александер Стубб и комитет совета министров по внешней политике и безопасности обсудили предполагаемое «вмешательство России в работу GPS». В сообщении говорится, что страна продолжит тесно контактировать с союзниками по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в адрес России в том, что она якобы глушит сигнал GPS над этими территориями, относятся к сфере авиационной безопасности, поэтому за комментарием по вопросу необходимо обращаться в Минтранс России.

Financial Times до этого сообщила, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Из-за этого два финских самолета якобы вынужденно ушли с середины маршрута и вернулись в точку вылета, писала газета. Один из чиновников издания, который пожелал остаться неназванным, предположил, что проблема с сигналом может быть связана с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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