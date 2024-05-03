Финляндия поддерживает контакты с НАТО и ЕС по вопросу работы GPS

Financial Times до этого сообщила, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Из-за этого два финских самолета якобы вынужденно ушли с середины маршрута и вернулись в точку вылета, писала газета. Один из чиновников издания, который пожелал остаться неназванным, предположил, что проблема с сигналом может быть связана с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.