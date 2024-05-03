Финляндия поддерживает контакты с НАТО и ЕС по вопросу работы GPS
Финляндия поддерживает контакты с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом по вопросу сбоев в работе GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Отмечается, что президент Финляндии Александер Стубб и комитет совета министров по внешней политике и безопасности обсудили предполагаемое «вмешательство России в работу GPS». В сообщении говорится, что страна продолжит тесно контактировать с союзниками по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в адрес России в том, что она якобы глушит сигнал GPS над этими территориями, относятся к сфере авиационной безопасности, поэтому за комментарием по вопросу необходимо обращаться в Минтранс России.
Financial Times до этого сообщила, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Из-за этого два финских самолета якобы вынужденно ушли с середины маршрута и вернулись в точку вылета, писала газета. Один из чиновников издания, который пожелал остаться неназванным, предположил, что проблема с сигналом может быть связана с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.