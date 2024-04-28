Володин: железный занавес Финляндии лишил страну возможности развиваться

Володин: железный занавес Финляндии лишил страну возможности развиватьсяЭто первые результаты вступления республики в НАТО, заявил он
Власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, было очевидно, что решение властей Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией ничем хорошим для граждан республики не закончится.
«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы отметил, что туристический поток в республику остановился, бизнес закрывается, экономику «угробили собственными руками», а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать. Финляндия просит у Евросоюза 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов. Это первые результаты вступления страны в НАТО и, как следствие, потери суверенитета, заключил Володин.
20 апреля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запросил у Евросоюза финансовую помощь для приграничных с Россией регионов.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны.
По оценке Володина, решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.
В марте телерадиокомпания Yle сообщала, что финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за спада экономической активности после закрытия границы с Россией. По словам руководителя департамента муниципалитетов и регионов министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, объединение Виролахти с соседним городом Хамина является одним из способов обеспечить жизнеспособность приграничного региона в будущем.