Комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении прибывших из России
Комитет по конституционным вопросам парламента Финляндии поддержал так называемый «закон о выдворении», согласно которому беженцы, которые прибывают в страну через границу с РФ без объяснения причин, будут возвращены в Россию. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
За законопроект проголосовали 15 членов комитета, против – двое. Отмечается, что закон временно не позволит людям обращаться за международной защитой на границах Финляндии.
В своем заявлении комитет отметил, что закон нуждается в доработке.
В мае глава МВД Финляндии Мари Рантанен в интервью Yle заявляла, что сотрудники пограничной службы Финляндии будут возвращать беженцев обратно в Россию даже в случае, если Москва не захочет их принимать.
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России 21 мая. Документ позволит открыть границу с РФ. Согласно законопроекту, беженцы, прибывающие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.