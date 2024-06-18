Комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении прибывших из России

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о депортации беженцев из России 21 мая. Документ позволит открыть границу с РФ. Согласно законопроекту, беженцы, прибывающие со стороны границы с Россией, будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Получивших отказ будет ждать депортация.