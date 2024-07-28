Зеленский пообещал разработать план достижения мира до конца ноября

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.