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Зеленский пообещал разработать план достижения мира до конца ноября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева разработать план действий по достижению мира до конца ноября во взаимодействии с союзниками. Об этом украинский лидер рассказал в интервью японскому NHK.

«Украинский президент заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. Он сказал, что создаст план действий для достижения мира до конца ноября», – пишет издание.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью западной прессе Зеленский допустил переговоры с Путиным, хотя на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией. 

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в целом открыта для переговорного процесса с Украиной, но необходимо понять, насколько готов к этому Киев и есть ли у него разрешение кураторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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