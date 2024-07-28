Зеленский пообещал разработать план достижения мира до конца ноября
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева разработать план действий по достижению мира до конца ноября во взаимодействии с союзниками. Об этом украинский лидер рассказал в интервью японскому NHK.
«Украинский президент заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. Он сказал, что создаст план действий для достижения мира до конца ноября», – пишет издание.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью западной прессе Зеленский допустил переговоры с Путиным, хотя на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией.
25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в целом открыта для переговорного процесса с Украиной, но необходимо понять, насколько готов к этому Киев и есть ли у него разрешение кураторов.