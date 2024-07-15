Генсек НАТО не поддержал инициативу Польши сбивать ракеты РФ над Украиной
Политика НАТО насчет украинского конфликта остается неизменной – Североатлантический альянс не будет участвовать в нем, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на вопрос об инициативе Польши сбивать над Украиной российские ракеты.
«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую [в конфликт]», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна рассматривает возможность начать сбивать над Украиной российские ракеты. По данным «Униан», предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.
10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о требованиях Украины сбивать летящие на запад ракеты с территории стран НАТО. Он подчеркивал, что Варшава не станет самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу и что это должно быть решение всего НАТО.
Украина подписала долгосрочное соглашение о безопасности с Польшей 8 июля. Стороны закрепили создание украинского легиона. Любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ, сообщал Зеленский.