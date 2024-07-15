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Генсек НАТО не поддержал инициативу Польши сбивать ракеты РФ над Украиной

Ведомости

Политика НАТО насчет украинского конфликта остается неизменной – Североатлантический альянс не будет участвовать в нем, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на вопрос об инициативе Польши сбивать над Украиной российские ракеты.

«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую [в конфликт]», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна рассматривает возможность начать сбивать над Украиной российские ракеты. По данным «Униан», предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.

10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о требованиях Украины сбивать летящие на запад ракеты с территории стран НАТО. Он подчеркивал, что Варшава не станет самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу и что это должно быть решение всего НАТО.

Украина подписала долгосрочное соглашение о безопасности с Польшей 8 июля. Стороны закрепили создание украинского легиона. Любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ, сообщал Зеленский.

В Кремле на прошлой неделе заявили, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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