Генсек НАТО не поддержал инициативу Польши сбивать ракеты РФ над Украиной

10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял о требованиях Украины сбивать летящие на запад ракеты с территории стран НАТО. Он подчеркивал, что Варшава не станет самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу и что это должно быть решение всего НАТО.