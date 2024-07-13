Глава МИД Польши сообщил об инициативе сбивать ракеты над Украиной
Польша рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной, сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Соответствующее предложение, по данным «Униан», было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. Стороны подписали документ во время визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.
«На данном этапе это всего лишь идея. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею. Мы являемся прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство», – приводит издание слова министра.
10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина уже давно требует, чтобы ракеты, летящие на запад, сбивали с территории стран НАТО. Он подчеркнул, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.
8 июля Украина подписала долгосрочное соглашение о безопасности с Польшей. В частности, в рамках соглашения республики закрепили создание украинского легиона. Любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ, сообщал Зеленский.