Глава МИД Польши сообщил об инициативе сбивать ракеты над Украиной

10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина уже давно требует, чтобы ракеты, летящие на запад, сбивали с территории стран НАТО. Он подчеркнул, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.