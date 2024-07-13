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Глава МИД Польши сообщил об инициативе сбивать ракеты над Украиной

Ведомости

Польша рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной, сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Соответствующее предложение, по данным «Униан», было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой. Стороны подписали документ во время визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

«На данном этапе это всего лишь идея. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею. Мы являемся прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство», – приводит издание слова министра.

10 июля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина уже давно требует, чтобы ракеты, летящие на запад, сбивали с территории стран НАТО. Он подчеркнул, что Варшава не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.

8 июля Украина подписала долгосрочное соглашение о безопасности с Польшей. В частности, в рамках соглашения республики закрепили создание украинского легиона. Любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ, сообщал Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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