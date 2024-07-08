Зеленский анонсировал создание украинского легиона на территории Польши

Во время визита в Варшаву Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Как отмечало агентство Bloomberg, визит главы Украины направлен на то, чтобы закрепить долгосрочную поддержку Киева. Издание также писало, что Польша является твердым сторонником Киева, в том числе в качестве точки приема беженцев. В стране остается почти 1 млн украинцев.