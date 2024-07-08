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Зеленский анонсировал создание украинского легиона на территории Польши

Ведомости

На территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Варшаве.

«Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша закрепили создание украинского легиона в соглашении о безопасности. По его словам, любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ.

Во время визита в Варшаву Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Как отмечало агентство Bloomberg, визит главы Украины направлен на то, чтобы закрепить долгосрочную поддержку Киева. Издание также писало, что Польша является твердым сторонником Киева, в том числе в качестве точки приема беженцев. В стране остается почти 1 млн украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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