Зеленский анонсировал создание украинского легиона на территории Польши
На территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Варшаве.
«Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами», – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша закрепили создание украинского легиона в соглашении о безопасности. По его словам, любой гражданин Украины, который находится на территории ЕС, сможет заключить контракт с ВСУ.
Во время визита в Варшаву Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Как отмечало агентство Bloomberg, визит главы Украины направлен на то, чтобы закрепить долгосрочную поддержку Киева. Издание также писало, что Польша является твердым сторонником Киева, в том числе в качестве точки приема беженцев. В стране остается почти 1 млн украинцев.