Польша и Украина подписали соглашение о безопасности в преддверии саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, чтобы подписать долгосрочное соглашение о безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, визит украинского лидера в Польшу призван закрепить долгосрочную поддержку Киева. Подчеркивается, что Польша была одним из самых твердых сторонников Украины в Европейском союзе, в том числе как первая точка приема беженцев. В стране остается почти 1 млн украинцев.
В конце июня Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Туском сообщил, что страны договорились расширить свое сотрудничество в области безопасности. Согласно их заявлениям, государства взяли на себя «ведущую роль в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО».