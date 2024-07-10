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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО

Ведомости

Польша не будет выполнять требование Киева сбивать российские ракеты, летящие в сторону Украины, без решения всего НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому радио.

Глава польского минобороны пояснил, что Украина уже давно требует, чтобы ракеты, летящие на запад, сбивали с территории стран НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.

10 июля начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что его стране необходимо подготовить своих солдат к полномасштабному военному конфликту. Заместитель министра обороны Павел Бейда на пресс-конференции заявил, что с августа численность войск, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличена с нынешних 6000 до 8000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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