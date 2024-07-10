Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО
Польша не будет выполнять требование Киева сбивать российские ракеты, летящие в сторону Украины, без решения всего НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому радио.
Глава польского минобороны пояснил, что Украина уже давно требует, чтобы ракеты, летящие на запад, сбивали с территории стран НАТО.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно и что это должно быть решение всего НАТО.
10 июля начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что его стране необходимо подготовить своих солдат к полномасштабному военному конфликту. Заместитель министра обороны Павел Бейда на пресс-конференции заявил, что с августа численность войск, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличена с нынешних 6000 до 8000 человек.