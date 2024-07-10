Генштаб Польши призвал готовиться к полномасштабному военному конфликту
Польше необходимо подготовить своих солдат к полномасштабному военному конфликту, заявил в среду начальник Генштаба вооруженных сил страны генерал Веслав Кукула.
«Сегодня нам необходимо подготовить наши силы к полномасштабному конфликту», – сказал он (цитата по Reuters).
Заместитель министра обороны Павел Бейда на пресс-конференции заявил, что с августа численность войск, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличена с нынешних 6000 до 8000 человек.
С начала лета 2024 г. Польша неоднократно сообщает об активности дальней авиации России. 8 июля командование вооруженных сил (ВС) Польши два раза поднимало в воздушное пространство боевую авиацию страны и союзников из-за интенсивных действий РФ.
6 апреля командование ВС Польши сообщило, что самолеты страны и ее союзников поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России. 29 марта самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.