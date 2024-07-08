Польша во второй раз за день подняла авиацию из-за действий России
Польские власти во второй раз за день подняли в воздушное пространство боевую авиацию страны и союзников из-за интенсивных действий России, заявило в соцсети X командование вооруженных сил (ВС) Польши.
Командование ВС Польши уточнило, что речь идет о юго-восточной части страны. Отмечается, что власти инициировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
Оперативное командование вооруженных сил на постоянной основе отслеживает ситуацию и готово незамедлительно реагировать на угрозы, заявили в польском командовании ВС.
Утром 8 июля Польша и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации РФ. В сообщении говорилось, что в юго-восточной части Польши «может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов». В ночь на 8 июля наблюдалась усиленная активность дальней авиации РФ, заявили в ведомстве.
После того как работа авиации РФ в воздушном пространстве Польши была прекращена, развернутые силы вернулись к стандартной оперативной деятельности.