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Польша во второй раз за день подняла авиацию из-за действий России

Ведомости

Польские власти во второй раз за день подняли в воздушное пространство боевую авиацию страны и союзников из-за интенсивных действий России, заявило в соцсети X командование вооруженных сил (ВС) Польши.

Командование ВС Польши уточнило, что речь идет о юго-восточной части страны. Отмечается, что власти инициировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Оперативное командование вооруженных сил на постоянной основе отслеживает ситуацию и готово незамедлительно реагировать на угрозы, заявили в польском командовании ВС.

Утром 8 июля Польша и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации РФ. В сообщении говорилось, что в юго-восточной части Польши «может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов». В ночь на 8 июля наблюдалась усиленная активность дальней авиации РФ, заявили в ведомстве.

После того как работа авиации РФ в воздушном пространстве Польши была прекращена, развернутые силы вернулись к стандартной оперативной деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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