Польша во второй раз за день подняла авиацию из-за действий России

Утром 8 июля Польша и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации РФ. В сообщении говорилось, что в юго-восточной части Польши «может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов». В ночь на 8 июля наблюдалась усиленная активность дальней авиации РФ, заявили в ведомстве.