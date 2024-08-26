В Польше назвали утреннюю атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных

26 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Кроме того, нанесены удары по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях.