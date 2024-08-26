В Польше назвали утреннюю атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных
Удары по объектам инфраструктуры Украины, совершенные российскими военными утром 26 августа, стали одними из самых интенсивных за время конфликта, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши.
«Сегодня утром произошла одна из самых интенсивных атак на территорию Украины со стороны дальней авиации РФ. Удары <…> имели место также по объектам, находящимся вблизи нашей границы», – говорится в сообщении польского командования, опубликованном в X.
26 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Кроме того, нанесены удары по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях.
После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что 29 августа министры иностранных дел Евросоюза и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудят новые поставки средств противовоздушной обороны Киеву. Он также призвал к снятию ограничений на использование поставленных Украине западных вооружений при ударах по российской территории.