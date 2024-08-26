Евросоюз обсудит новые поставки средств ПВО Украине

Ранее 26 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важной инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. ВС РФ также нанесли поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, нанесены удары по местам хранения авиационной техники, аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях.