Евросоюз обсудит новые поставки средств ПВО Украине
Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) 29 августа обсудят новые поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву, поскольку российские войска усилили атаки на инфраструктурные объекты Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Украине сейчас нужна противовоздушная оборона. Я обсужу это с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг», – написал он в X.
Боррель также призвал к снятию ограничений на использование вооружений против российских военных. По его мнению, это укрепило бы украинскую самооборону.
Ранее 26 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важной инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. ВС РФ также нанесли поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, нанесены удары по местам хранения авиационной техники, аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях.