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Евросоюз обсудит новые поставки средств ПВО Украине

Ведомости

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) 29 августа обсудят новые поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву, поскольку российские войска усилили атаки на инфраструктурные объекты Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Украине сейчас нужна противовоздушная оборона. Я обсужу это с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг», – написал он в X.

Боррель также призвал к снятию ограничений на использование вооружений против российских военных. По его мнению, это укрепило бы украинскую самооборону.

Ранее 26 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важной инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами атаки стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. ВС РФ также нанесли поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, нанесены удары по местам хранения авиационной техники, аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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