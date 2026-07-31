Посла России вызвали в МИД Польши из-за ракеты
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Георгия Михно после падения объекта, идентифицированного властями страны как ракета. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в соцсети X.
«Польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая вчера упала на польской территории», – написал он.
30 июля Туск говорил, что польские военные эксперты идентифицировали упавший объект как «российскую ракету Х-101». При этом результаты официального расследования инцидента пока не опубликованы.
Премьер Польши заявлял, что его страна не была целью воздушного объекта, упавшего на юго-востоке страны. Кроме того, по его словам, США проявляют интерес к расследованию обстоятельств произошедшего.
4 июня также сообщалось, что Польша ввела временные ограничения на полеты в приграничных районах с Белоруссией и Украиной. Они будут действовать по 9 сентября 2026 г.