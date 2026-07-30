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Туск не считает Польшу целью упавшего на юго-востоке страны объекта

Ведомости

Польша не была целью воздушного объекта, который упал на юго-востоке республики 30 июля, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск.

«Нет никаких оснований утверждать, что Польша была целью», – сказал он (цитата по ТАСС).

Туск отметил, что, по оценке военных экспертов, объектом стала «российская ракета X-101», хотя Польша не предоставляла результаты официального расследования. Польский премьер также сообщил об интересе США к расследованию обстоятельств инцидента.

30 июля военные Польши подняли в небо истребители после того, как получили информацию о якобы активности России на территории Украины. Командование подчеркнуло, что в небо, помимо истребителей, подняли самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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