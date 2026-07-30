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Польша подняла истребители якобы на фоне активности РФ на Украине

Ведомости

Польша подняла в небо истребители после того, как появилась информация о якобы активности России на территории Украины, сообщило в соцсети X оперативное командование армии страны.

Командование подчеркнуло, что в небо, помимо истребителей, подняли самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, в состояние готовности переведены наземные системы ПВО и радиолокационного контроля.

29 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не видит угрозы полномасштабного нападения России на страну. «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», – сказал он. При этом министр утверждал, что Польша якобы фиксирует усиление диверсионной, провокационной и информационной активности со стороны России.

5 июня президент РФ Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на Европу «бредом» и «провокацией». Он пояснял, что его удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – говорил Путин.

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