Министр обороны Польши заявил об отсутствии угрозы полномасштабного нападения РФ
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не видит угрозы полномасштабного нападения России на страну. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF 24.
«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», – заявил Косиняк-Камыш.
При этом министр утверждал, что Польша якобы фиксирует усиление диверсионной, провокационной и информационной активности со стороны России.
5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума назвал заявления о возможном нападении России на Европу «бредом» и «провокацией». Он пояснял, что его удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – говорил Путин.
Президент также напомнил, что одной из целей спецоперации Россия называла «денацификацию» Украины. В качестве примера он привел перезахоронение на Украине «нацистов и националистов», уничтожавших евреев, поляков и русских. Глава страны заявил, что большинство европейских стран не отреагировали на это, тогда как реакция последовала лишь со стороны Польши и Израиля.