Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,935+2,72%CNY Бирж.11,735+0,58%IMOEX2 224,26+1,51%RTSI890,35+1,51%RGBI114,94+0,38%RGBITR771,71+0,4%
Главная / Политика /

Министр обороны Польши заявил об отсутствии угрозы полномасштабного нападения РФ

Ведомости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не видит угрозы полномасштабного нападения России на страну. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF 24.

«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», – заявил Косиняк-Камыш.

При этом министр утверждал, что Польша якобы фиксирует усиление диверсионной, провокационной и информационной активности со стороны России.

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума назвал заявления о возможном нападении России на Европу «бредом» и «провокацией». Он пояснял, что его удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – говорил Путин.

Президент также напомнил, что одной из целей спецоперации Россия называла «денацификацию» Украины. В качестве примера он привел перезахоронение на Украине «нацистов и националистов», уничтожавших евреев, поляков и русских. Глава страны заявил, что большинство европейских стран не отреагировали на это, тогда как реакция последовала лишь со стороны Польши и Израиля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её