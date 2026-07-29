Министр обороны Польши заявил об отсутствии угрозы полномасштабного нападения РФ

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума назвал заявления о возможном нападении России на Европу «бредом» и «провокацией». Он пояснял, что его удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – говорил Путин.